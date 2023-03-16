В Краснодаре разработают решения для ускорения транспортного потока на участке возле ККБ №2
Общество
16.03.2023 10:14
На улице Красных Партизан продолжается строительство подземного перехода в районе Краевой клинической больницы № 2. Мэр Краснодара Евгений Наумов 16 марта проинспектировал ход строительства.
Глава краевой столицы отметил, что неудобства для автомобилистов, связанные со строительством, — вынужденная мера. Уже разработаны альтернативные маршруты, которые разгрузят этот участок.
«Поручил проработать еще несколько временных решений, которые ускорят транспортный поток. А также организовать информационную кампанию, чтобы люди знали, как объехать этот участок. Как и все жители города, буду пристально следить за строительством подземника и дорожной ситуацией в этом районе», — написал Наумов в Telegram.
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