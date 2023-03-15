Будет креативная плитка: на улице Чапаева в Краснодаре опять ремонт,начали разбирать тротуар
Общество
15.03.2023 14:02
Работы по реконструкции улицы Чапаева стартовали 15 марта. В настоящее время рабочие демонтируют старую плитку.
Сообщается, что плитку в ближайшее время снимут с дороги и тротуара на участке от Рашпилевской до Красноармейской.
Также в рамках реконструкции оборудуют заездные карманы по нечетной стороне и уберут велодорожки. А также расширят тротуар по четной стороне улицы Чапаева. В планах полная замена плитки и организация 18 парковочных мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара Евгений Наймов отметил, что Чапаева — молодежная улица, поэтому узор новой плитки должен быть креативным.
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