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Будет креативная плитка: на улице Чапаева в Краснодаре опять ремонт,начали разбирать тротуар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/budet-kreativnaya-plitka-na-ulitse-chapaeva-v-krasnodare-opyat-remont-nachali-razbirat-trotuar
Будет креативная плитка: на улице Чапаева в Краснодаре опять ремонт,начали разбирать тротуар
Фото t.me/krdru

Работы по реконструкции улицы Чапаева стартовали 15 марта. В настоящее время рабочие демонтируют старую плитку.

Сообщается, что плитку в ближайшее время снимут с дороги и тротуара на участке от Рашпилевской до Красноармейской.

Также в рамках реконструкции оборудуют заездные карманы по нечетной стороне и уберут велодорожки. А также расширят тротуар по четной стороне улицы Чапаева. В планах полная замена плитки и организация 18 парковочных мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара Евгений Наймов отметил, что Чапаева — молодежная улица, поэтому узор новой плитки должен быть креативным.

 

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