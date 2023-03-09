До 1 июня в Краснодаре уберут велодорожку и уложат креативную плитку на улице Чапаева

К ремонту улицы Чапаева планируют приступить на следующей неделе. Об этом 9 марта сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он отметил, что предстоящие работы улучшат и архитектурный облик, и дорожную ситуацию.

«Разобрался с Чапаева. На следующей неделе наконец-то приступаем к ремонту. Уберем велодорожки, расширим тротуар и сделаем заездные карманы по нечетной стороне, — сказал Наумов.

Завершить работы планируют до начала школьных каникул, до 1 июня.

«Убежден, Чапаева — это молодежная улица. Поэтому узор новой плитки должен быть креативным. Задачу такую поставил. Автомобилистов прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам», — написал Наумов в Telegram.

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