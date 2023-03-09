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До 1 июня в Краснодаре уберут велодорожку и уложат креативную плитку на улице Чапаева

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-1-iyunya-v-krasnodare-uberut-velodorozhku-i-ulozhat-kreativnuyu-plitku-na-ulitse-chapaeva
До 1 июня в Краснодаре уберут велодорожку и уложат креативную плитку на улице Чапаева
Фото t.me/emnaumov

К ремонту улицы Чапаева планируют приступить на следующей неделе. Об этом 9 марта сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он отметил, что предстоящие работы улучшат и архитектурный облик, и дорожную ситуацию.

«Разобрался с Чапаева. На следующей неделе наконец-то приступаем к ремонту. Уберем велодорожки, расширим тротуар и сделаем заездные карманы по нечетной стороне, — сказал Наумов.

Завершить работы планируют до начала школьных каникул, до 1 июня.

«Убежден, Чапаева — это молодежная улица. Поэтому узор новой плитки должен быть креативным. Задачу такую поставил. Автомобилистов прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам», — написал Наумов в Telegram.

Читайте также: Наумов прокомментировал капитальный ремонт Дома молодежи на улице Сормовской. Он отметил, что «нужно делать на века, а не просто «размазать» средства, как ложкой по тарелке».

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