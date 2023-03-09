Мэр Краснодара о ремонте Дома молодежи: делать на века, а не просто «размазать» средства, как ложкой по тарелке

В Краснодаре планируют капитально отремонтировать Дом молодежи на улице Сормовской. Объем работ оценил 9 марта мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава краевой столицы сообщил, что поручил департаменту строительства посмотреть смету и сделать свои расчеты. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что полученного управлением по делам молодежи гранта хватит на все запланированные работы. Объем предстоящего ремонта Наумов назвал колоссальным.

«Нужно делать на века, а не просто «размазать» средства, как ложкой по тарелке. В этом здании раньше проводилась основная работа с молодежью. И сегодня у нас большие планы на воспитание здорового поколения. Нужно быстрее возрождать ту атмосферу, которая здесь витала раньше», — написал Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре отремонтируют школу искусств на улице Сормовской. По нацпроекту «Культура» в учреждении приведут в порядок фасад здания, а также сети освещения и электроснабжения.