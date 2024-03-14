В Краснодаре разработали туристический бренд города

Туристический бренд «Встречаемся в Краснодаре» презентуют 23 марта на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Кроме того, бренд представят на 30-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства «МИТТ».

Брендбук Краснодара с фирменным стилем и логотипом, отражающим туристическую привлекательность города и способствующим определению его туристического потенциала, разработало креативное агентство. Мэр Краснодара Евгений Наумов в беседе с разработчиками отметил важность внутреннего туризма.

«Внутренний туризм сейчас в стране с одной стороны мера, по сути, вынужденная. А с другой стороны — созревшая необходимость. У нас есть все для того, чтобы к нам приезжали туристы. Как минимум, расширяется спектр досугового развлечения для гостей, которые по сути являются туристами выходного дня. Поэтому должны быть и бренд, и фирменный стиль», — сказал Наумов.

Креативный директор агентства Семен Шатыло рассказал о создании логотипа проекта.

«Краснодар — самый быстрорастущий в стране город-миллионник, транспортный хаб, очень разнообразный город, и в логотипе мы и стремились это отразить. Буква «К» в центре и расходящиеся в разные стороны лучи разного размера символизируют разные возможности. И, конечно, подчеркивают, что Краснодар — теплый, южный и гостеприимный город», — сказал Шатыло.

Наумов одобрил представленные материалы и предложил интегрировать в них уже сложившуюся аббревиатуру, популярную в молодежной среде, то есть КРД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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