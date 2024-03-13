Мэрия Краснодара: к лету улицу Красную не откроют по выходным для пешеходов

Улицу Красную не планируют закрывать для движения транспорта по выходным, но с наступлением тепла на улице Чапаева снова откроется «Арбат».

Кроме того, на улице Красной в ближайшее время не будут менять иллюминацию, хотя эта тема обсуждалась еще в 2020 году.

«В Краснодаре по-прежнему действует запрет на закрытие улицы Красной в выходные и праздничные дни. Такое решение принято городской Антитеррористической комиссией», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Пешеходным по выходным с приходом тепла станет участок улицы Чапаева, краснодарский «Арбат». Там будут проводиться творческие мероприятия, выставки и мастер-классы.

«На пешеходной зоне по улице имени Чапаева ограничение движения транспорта действует с вечера пятницы и до конца суток воскресенья. На всем протяжении краснодарского Арбата установили соответствующие дорожные знаки», — цитирует сообщение пресс-службы мэрии Краснодара «КП—Кубань».

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