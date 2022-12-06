В Краснодаре размер средней зарплаты за 2 года увеличился до 48 тыс. рублей

За последние два года зарплаты, которые предлагают кубанские работодатели, выросли более чем на 20%. Специалисты интернет-портала по поиску персонала проанализировали жалование, заявленное в открытых вакансиях.

Так, в Краснодаре средний потенциальный заработок составил 48 тыс. рублей в месяц, а в Сочи — 56 тыс. рублей. К слову, город-курорт не сильно отстает от Санкт-Петербурга, там размер средней зарплаты — 59 тыс. рублей.

Интересно, что соискатели указывают в резюме суммы немного скромнее. К примеру, у краснодарцев ожидания по зарплате на уровне 44 тыс. рублей в месяц, а у жителей Сочи — 51 тыс. рублей.

Читайте также: Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года.