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В Краснодаре размер средней зарплаты за 2 года увеличился до 48 тыс. рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-razmer-srednej-zarplaty-za-2-goda-uvelichilsya-do-48-tys-rublej
Видео канала «Кубань 24»

За последние два года зарплаты, которые предлагают кубанские работодатели, выросли более чем на 20%. Специалисты интернет-портала по поиску персонала проанализировали жалование, заявленное в открытых вакансиях.

Так, в Краснодаре средний потенциальный заработок составил 48 тыс. рублей в месяц, а в Сочи — 56 тыс. рублей. К слову, город-курорт не сильно отстает от Санкт-Петербурга, там размер средней зарплаты — 59 тыс. рублей.

Интересно, что соискатели указывают в резюме суммы немного скромнее. К примеру, у краснодарцев ожидания по зарплате на уровне 44 тыс. рублей в месяц, а у жителей Сочи — 51 тыс. рублей.

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