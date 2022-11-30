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Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-proindeksirovat-zarplaty-byudzhetnikov-v-yanvare-2023-goda
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент России Владимир Путин 30 ноября в режиме видеоконференции провел совещание с членами кабинета министров.

Путин напомнил, что еще в 2012 году была поставлена задача: заработок работников бюджетной сферы должен быть увязан со средними зарплатами по регионам.

«По статистике в текущем году зарплаты в целом по экономике растут выше, чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика», — отметил президент.

В связи с этим глава государства поручил уже в январе 2023 года проиндексировать зарплаты бюджетников в соответствии с новыми показателями. Кроме того, он распорядился выделить необходимую финансовую помощь нуждающимся субъектам страны, сообщает RT.

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