Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года

Президент России Владимир Путин 30 ноября в режиме видеоконференции провел совещание с членами кабинета министров.

Путин напомнил, что еще в 2012 году была поставлена задача: заработок работников бюджетной сферы должен быть увязан со средними зарплатами по регионам.

«По статистике в текущем году зарплаты в целом по экономике растут выше, чуть выше прогнозов. Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика», — отметил президент.

В связи с этим глава государства поручил уже в январе 2023 года проиндексировать зарплаты бюджетников в соответствии с новыми показателями. Кроме того, он распорядился выделить необходимую финансовую помощь нуждающимся субъектам страны, сообщает RT.

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