В Краснодаре разгорелся скандал из-за лавочки, окрашенной в желто-синие цвета

Лавочку возле подъезда многоквартирного дома на улице Радищева,5 в районе Чистяковской рощи перекрасили во время общегородского субботника 20 апреля.

Новые желто-синие цвета лавочки вызвали неоднозначную реакцию у жильцов дома, так как некоторым они напомнили флаг Украины. Из-за этого разгорелся скандал, на желто-синюю лавочку начали поступать жалобы.

Ситуацию с «провокационной» лавочкой во дворе прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«После того, как история получила общественный резонанс, силами сотрудников РЭП №23 лавочку снова перекрасили», — говорится в сообщении МЦУ.

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