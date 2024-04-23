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В Краснодаре разгорелся скандал из-за лавочки, окрашенной в желто-синие цвета

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-razgorelsya-skandal-iz-za-lavochki-okrashennoj-v-zhelto-sinie-tsveta
В Краснодаре разгорелся скандал из-за лавочки, окрашенной в желто-синие цвета
Фото "Кубань 24"

Лавочку возле подъезда многоквартирного дома на улице Радищева,5 в районе Чистяковской рощи перекрасили во время общегородского субботника 20 апреля.

Новые желто-синие цвета лавочки вызвали неоднозначную реакцию у жильцов дома, так как некоторым они напомнили флаг Украины. Из-за этого разгорелся скандал, на желто-синюю лавочку начали поступать жалобы.

Ситуацию с «провокационной» лавочкой во дворе прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«После того, как история получила общественный резонанс, силами сотрудников РЭП №23 лавочку снова перекрасили», — говорится в сообщении МЦУ.

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