В Краснодаре рассмотрят дело о хищении газа на хлебозаводе в отношении депутата ЗСК Ростовской области
В Четвертый кассационный суд общей юрисдикции города Краснодара поступило дело, фигурантом которого является депутат Законодательного Собрания Ростовской области Игорь Кундрат.
По данным следствия, в городе Шахты на одном из хлебобулочных заводов, владельцем которого является Игорь Кундрат, зафиксировали вмешательство в работу газовых счетчиков. В течение нескольких лет на предприятии скручивали показатели потребления газа. Ущерб составил несколько десятков миллионов рублей.
Возбудили уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Затем дело переквалифицировали на статью о причинение имущественного ущерба. Шахтинский городской суд назначил депутату штраф в размере 25 тыс. рублей.
Прокуратура Ростовской области обжаловала решение суда в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодара. Жалобу приняли к производству. Первое судебное заседание назначено на 21 марта, пишет портал Rostov.ru.
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