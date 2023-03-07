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В Краснодаре рассмотрят дело о хищении газа на хлебозаводе в отношении депутата ЗСК Ростовской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-rassmotryat-delo-o-hishhenii-gaza-na-hlebozavode-v-otnoshenii-deputata-zsk-rostovskoj-oblasti
В Краснодаре рассмотрят дело о хищении газа на хлебозаводе в отношении депутата ЗСК Ростовской области
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Четвертый кассационный суд общей юрисдикции города Краснодара поступило дело, фигурантом которого является депутат Законодательного Собрания Ростовской области Игорь Кундрат.

По данным следствия, в городе Шахты на одном из хлебобулочных заводов, владельцем которого является Игорь Кундрат, зафиксировали вмешательство в работу газовых счетчиков. В течение нескольких лет на предприятии скручивали показатели потребления газа. Ущерб составил несколько десятков миллионов рублей.

Возбудили уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Затем дело переквалифицировали на статью о причинение имущественного ущерба. Шахтинский городской суд назначил депутату штраф в размере 25 тыс. рублей.

Прокуратура Ростовской области обжаловала решение суда в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодара. Жалобу приняли к производству. Первое судебное заседание назначено на 21 марта, пишет портал Rostov.ru.

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