В Краснодаре раньше срока восстановили кровлю многоэтажки, поврежденную ураганом

Речь об участке крыши многоэтажного дома на улице 1-й проезд Айвазовского в Черемушках. Кровля повредилась 26 ноября из-за ветра, скорость порывов которого достигала 25 м/с.

Ее восстановили силами подрядчика меньше, чем за три недели — раньше запланированного срока.

«Расселение дома не потребовалось. Сейчас остались последние штрихи», — рассказал вице-мэр Краснодара Илья Павлов.

Он отметил, что восстановительные работы в многоэтажке на 1-м проезде Айвазовского провели оперативно в дождливый и холодный период года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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