Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре раньше срока восстановили кровлю многоэтажки, поврежденную ураганом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ranshe-sroka-vosstanovili-krovlyu-mnogoetazhki-povrezhdennuyu-uraganom
В Краснодаре раньше срока восстановили кровлю многоэтажки, поврежденную ураганом
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Речь об участке крыши многоэтажного дома на улице 1-й проезд Айвазовского в Черемушках. Кровля повредилась 26 ноября из-за ветра, скорость порывов которого достигала 25 м/с.

Ее восстановили силами подрядчика меньше, чем за три недели — раньше запланированного срока.

«Расселение дома не потребовалось. Сейчас остались последние штрихи», — рассказал вице-мэр Краснодара Илья Павлов.

Он отметил, что восстановительные работы в многоэтажке на 1-м проезде Айвазовского провели оперативно в дождливый и холодный период года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: ураган сорвал кровлю с многоэтажки в Анапе, обломки упали на детскую площадку. Часть крыши ночью 27 ноября сорвало ветром с пятиэтажного дома на улице Ленина.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях