В Краснодаре работа чаще всего портит личную жизнь врачей и учителей

Согласно исследованию, проведенному с 19 февраля по 14 марта, хуже всего соблюдать баланс личной жизни и работы удается врачам и учителям.

Выяснилось, что баланс работы и личной жизни соблюдают 44% опрошенных работающих жителей Краснодара. Тех, кто чаще выбирает работу, оказалось 36%. Еще 6% респондентов сосредоточены, в основном, на личной жизни.

В балансе в настоящее время чаще пребывают жители краевой столицы старше 45 лет. Отмечается, что из-за нехватки персонала на рынке труда молодежь вынуждена работать активнее. При этом более взрослые жители Краснодара, хотя и не перестали много работать, чувствуют себя увереннее — из-за демографической ямы их еще долго некем будет заменить.

О балансе работы и личной жизни чаще говорили фармацевты, продавцы и секретари. О том, что сосредоточены на работе — учителя и врачи, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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