Путешествия, работа и дача: чем хотят заняться жители Краснодара на пенсии

Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос и выяснили, чему хотят посвятить себя краснодарцы старше 45 лет после выхода на пенсию.

Так, более четверти жителей Краснодара (26%) мечтают отправиться в путешествие после выхода на пенсию. Каждый шестой опрошенный (17%) заявил, что будет ходить на работу и в пенсионном возрасте, поскольку считает ее частью своей жизни.

Каждый седьмой (16%) планирует провести свободное время на даче, в то время как каждый одиннадцатый (9%) собирается уделить больше внимания занятиям спортом. Были и те (6%), кто надеется, что только на пенсии сможет насладиться заслуженным отдыхом. Также каждый двадцатый (5%) планирует помогать воспитывать внуков.

Среди респондентов мужчины чаще выбирали работу, как главную активность после выхода на пенсию, а женщины — путешествия.

Также представительниц прекрасного пола больше интересовало уделять время внукам и хобби, в то время как мужчины хотели после выхода на пенсию чаще заниматься спортом или просто отдыхать, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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