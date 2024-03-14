Прогулы и ранние браки: жители Краснодара рассказали о безрассудных поступках

Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос среди жители краевой столицы и узнали, какие самые безрассудные поступки они совершили во время учебы в вузе.

Так, около 10% опрошенных считают своим самым большим безрассудством в студенчестве прогулы занятий и сессий. На втором месте оказались свадьбы, прошедшие в этот период. О них жалеют 7% респондентов.

Об употреблении алкоголя в общежитии рассказали 5% опрошенных, еще 3% залезали в окно или на крышу общежития, либо сбегали в путешествие с друзьями.

У 2% участников опроса в число безответственных студенческих поступков вошли споры с преподавателями, смена вуза или специальности, влюбленность и уход в академический отпуск.

Также, 1 из 100 респондентов исправлял оценки в зачетке, приходил на экзамен без подготовки, не готовился к защите дипломной работы, либо был пойман за использование шпаргалки.

Кроме того, мужчины чаще относили к безответственным поступкам распитие алкоголя в общежитии и прогулки по крышам, а женщины — прогулы занятий и уход в академический отпуск. При этом каждый третий рассказал, что не позволял себе безрассудные поступки в студенческие годы, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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