Громкие разговоры и курение: россияне назвали раздражающие привычки коллег

Самой раздражающей привычкой коллег участники опроса (38%) назвали громкие разговоры по телефону.

На втором месте (28%) оказалось использование в беседах нецензурных выражений. На третьей строчке (25%) — курение.

Также в коллегах россиян раздражают постоянные опоздания на работу (21%). А 18% опрошенных в негативном ключе отметили злоупотребление парфюмом. Чавканье раздражает 13% респондентов. А щёлканье суставами или ручкой, стук карандашом по поверхности не нравится 7%.

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны, сообщает RT.

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