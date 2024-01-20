Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Громкие разговоры и курение: россияне назвали раздражающие привычки коллег

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gromkie-razgovory-i-kurenie-rossiyane-nazvali-razdrazhayushhie-privychki-kolleg
Громкие разговоры и курение: россияне назвали раздражающие привычки коллег
Громкие разговоры и курение: россияне назвали раздражающие привычки коллег

Самой раздражающей привычкой коллег участники опроса (38%) назвали громкие разговоры по телефону.

На втором месте (28%) оказалось использование в беседах нецензурных выражений. На третьей строчке (25%) — курение.

Также в коллегах россиян раздражают постоянные опоздания на работу (21%). А 18% опрошенных в негативном ключе отметили злоупотребление парфюмом. Чавканье раздражает 13% респондентов. А щёлканье суставами или ручкой, стук карандашом по поверхности не нравится 7%.

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны, сообщает RT.

Читайте также: мужчины чаще женщин согласны на «черную» зарплату в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях