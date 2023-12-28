Мужчины чаще женщин согласны на «черную» зарплату в Краснодаре

Согласно опросу, который провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы, жителей краевой столицы, согласных на полуофициальное трудоустройство или работу с «черной» зарплатой, меньше, чем тех, кто за честные трудовые отношения.

В период нехватки рабочей силы в крупных отраслях экономики соискатели на рынке труда чувствуют себя более уверенно. Так, 43% респондентов не согласятся на работу по «серой» или «черной» схеме. Согласных работать на условиях, противоречащих ТК РФ, — 35%. Кроме того, мужчин, готовых получать «черную» зарплату, в 1,6 раза больше, чем женщин — 44% и 27%, сообщает пресс-служба SuperJob.

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