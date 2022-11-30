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В Краснодаре произошло два аварийных отключения электричества в Прикубанском округе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyat-ulits-prikubanskogo-okruga-ostalis-bez-sveta-iz-za-energoavarii
В Краснодаре произошло два аварийных отключения электричества в Прикубанском округе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе сообщили 30 ноября в 12:28.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Красных партизан, Азовской, Круговой, Крылатской, Западный обход. Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «ТГ-303» и 46 трансформаторных подстанций.

Позже стало известно о втором аварийном отключении. Повреждение кабельной линии 6-10 кВ привело к отключению еще 20 трансформаторных подстанций. Без электричества остались жители улиц Архангельской, Пригородной, Средней, Троицкой, Семеновской, Звенигородской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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