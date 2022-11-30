В Краснодаре произошло два аварийных отключения электричества в Прикубанском округе
Происшествия
30.11.2022 12:46
Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе сообщили 30 ноября в 12:28.
В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Красных партизан, Азовской, Круговой, Крылатской, Западный обход. Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС «ТГ-303» и 46 трансформаторных подстанций.
Позже стало известно о втором аварийном отключении. Повреждение кабельной линии 6-10 кВ привело к отключению еще 20 трансформаторных подстанций. Без электричества остались жители улиц Архангельской, Пригородной, Средней, Троицкой, Семеновской, Звенигородской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: в центре Краснодара ликвидировали аварию на теплотрассе.
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей
- В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров
- Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже
- В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа