В Краснодаре пять трамвайных маршрутов с 3 по 4 октября изменят график работы

Фото пресс-службы администрации Краснодара

На перекрестке улиц Садовой и Длинной проведут ремонт трамвайных путей. В связи с этим изменят график работы трамваев, следующих по маршрутам № 2, 8, 15, 21, 22.

После 22:30 трамваи № 8 и № 22 от улицы Петра Метальникова будут следовать по улице Коммунаров в объезд ремонтируемого участка.

В последний рейс вагон маршрута №2 от улицы Индустриальной до Декабристов отправится в 21:55. После 22:40 от Декабристов он поедет по Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Горького и далее в Западное депо.

Трамвай № 15 в последний рейс от ж/д вокзала «Краснодар-1» отправится в 21:22.

Последний вагон маршрута № 21 из от остановки «Рождественский парк» двинется в 21:24. От Петра Метальникова — в 22:29. После 21:40 из Юбилейного микрорайона трамвай поедет по Коммунаров и Захарова. Конечная остановка улица — Индустриальная, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Узнать о расписании движения маршрутов в режиме реального времени можно на сайте proezd.kttu.ru. Информацию о движении дежурных трамваев можно уточнить по телефону 861-262-51-15.

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