В Краснодаре представили проект трамвайной ветки на пересечении улиц Московской и Островского

Видео канала «Кубань 24»

В Краснодаре общественникам представили проект усовершенствованной трамвайной ветки на пересечении улиц Московской и Островского. У основных линий появятся ответвления в соседние микрорайоны. Современные стрелочные переводы позволят составам быстро сворачивать в любую сторону.

Также возможность сойти с главной дороги позволит избежать транспортных заторов.

«При возникновении любых заторовых ситуаций нужно избегать выстраивания вагонов в ниточку. То есть их необходимо направлять по измененным маршрутам», — сказал главный инженер МУП КТТУ Геннадий Фролов.

Несмотря на доводы специалистов, без дискуссии с общественниками на встрече не обошлось. У них оказалось свое видение идеальной транспортной развязки.

— Я считаю, что такая конфигурация не самая оптимальная. Считаю, что нынешняя — X-образная — более оптимальная. К ней можно добавить вот эту часть, связку Красных Зорь и Московской.

Развитие перекрестка улиц Московской и Островского — это начальный этап реализации недавнего концессионного соглашения, в результате которого будет построена новая трамвайная ветка. Она протянется от Западного депо до Немецкой деревни, будет поворачивать к «Городу спорта» и упираться в улицу Московскую.