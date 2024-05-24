В Краснодаре пьяный рецидивист угнал легковушку, чтобы доехать до дома

С заявлением об угоне отечественного автомобиля в полицию Краснодара обратился местный житель.

Он рассказал, что припарковал машину возле дома на улице Митрофана Седина, а утром не обнаружил ее на месте.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий из Забайкальского края. У молодого человека уже имеется судимость за угон.

Подозреваемый рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил доехать до дома на чужой машине. Он проник в автомобиль через незапертую дверь и завел двигатель, замкнув провода. Однако его состояние не позволило ему уехать далеко — парень стал терять контроль над управлением и решил оставить машину на Карасунской набережной.

На молодого человека завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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