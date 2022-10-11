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В Краснодаре пьяный рецидивист ударил знакомого ножом в грудь

Происшествия
11.10.2022 12:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-retsidivist-udaril-znakomogo-nozhom-v-grud
В Краснодаре пьяный рецидивист ударил знакомого ножом в грудь
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел в одном из частных домов в садовом товариществе «Заря».

В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что в больницу привезли пациента с колото-резаным ранением грудной клетки. Сотрудники полиции установили, что потерпевший и его знакомый распивали алкоголь в одном из домов в СТ «Заря». Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту удар ножом в грудь и скрылся. Соседи вызвали скорую помощь.

Полицейские установили местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за самоуправство 38-летний местный житель. Мужчину задержали, но свою вину он отрицал.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

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