В Краснодаре пьяный рецидивист ударил знакомого ножом в грудь
Инцидент произошел в одном из частных домов в садовом товариществе «Заря».
В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что в больницу привезли пациента с колото-резаным ранением грудной клетки. Сотрудники полиции установили, что потерпевший и его знакомый распивали алкоголь в одном из домов в СТ «Заря». Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту удар ножом в грудь и скрылся. Соседи вызвали скорую помощь.
Полицейские установили местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за самоуправство 38-летний местный житель. Мужчину задержали, но свою вину он отрицал.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.
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