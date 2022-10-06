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В Краснодаре пьяный мужчина ударил ножом в живот супругу

Происшествия
06.10.2022 11:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-muzhchina-udaril-nozhom-v-zhivot-suprugu
В Краснодаре пьяный мужчина ударил ножом в живот супругу
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел в поселке Калинино в квартире на улице Героя Аверкиева. Выпивший мужчина ударил ножом супругу, а потом вызвал скорую помощь.

В полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили женщину с ножевым ранением.

«В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что женщина с мужем распивала спиртные напитки в квартире. Во время застолья между супругами произошел конфликт. В итоге мужчина схватил кухонный нож и ударил им жену в живот», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

После этого мужчина вызвал скорую помощь. Раненую женщину госпитализировали.

Сотрудники ППС задержали подозреваемого. Выяснилось, что 40-летний мужчина ранее был судим. В отделе полиции задержанный сознался в содеянном и пояснил, что на это его подтолкнуло состояние алкогольного опьянения.

Возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 10 лет колонии.

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