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В Краснодаре пьяный мужчина устроил дебош в травмпункте, пытаясь пройти без очереди

Происшествия
02.11.2022 12:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-muzhchina-ustroil-debosh-v-travmpunkte-pytayas-projti-bez-ocheredi
В Краснодаре пьяный мужчина устроил дебош в травмпункте, пытаясь пройти без очереди
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Инцидент произошел накануне в травматологическом пункте горбольницы № 3 на улице Трамвайной, 5.

Поздно вечером машина скорой помощи доставила в медучреждение 39-летнего местного жителя с травмой руки. Он был пьян и попытался ворваться в кабинет дежурного доктора, не дожидаясь своей очереди. Мужчина размахивал руками и нецензурно выражался.

Из-за агрессивного поведения пациента врач был вынужден нажать на кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли действия нарушителя и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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