В Краснодаре пьяный мужчина устроил дебош в травмпункте, пытаясь пройти без очереди
Происшествия
02.11.2022 12:51
Инцидент произошел накануне в травматологическом пункте горбольницы № 3 на улице Трамвайной, 5.
Поздно вечером машина скорой помощи доставила в медучреждение 39-летнего местного жителя с травмой руки. Он был пьян и попытался ворваться в кабинет дежурного доктора, не дожидаясь своей очереди. Мужчина размахивал руками и нецензурно выражался.
Из-за агрессивного поведения пациента врач был вынужден нажать на кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли действия нарушителя и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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