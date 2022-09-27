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В Краснодаре пьяный мужчина угнал грузовик, чтобы поехать к другу

Происшествия
27.09.2022 11:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-muzhchina-ugnal-gruzovik-chtoby-poehat-k-drugu
В Краснодаре пьяный мужчина угнал грузовик, чтобы поехать к другу
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло около строительной базы в поселке Индустриальном.

Владелец предприятия обратился за помощью в полицию и сообщил об угоне грузового автомобиля, который накануне вечером припарковали на его территории, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Полицейские выяснили, что к угону автомобиля причастен ранее судимый 31-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел МВД. Мужчина признался в совершенном преступлении и рассказал, что он угнал грузовик после употребления алкогольных напитков, что поехать к другу. По пути автомобиль заглох на Ростовском шоссе. Угонщик оставил его на дороге и ушел. Грузовик вернули владельцу.

Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. За это преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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