В Краснодаре пьяный мужчина угнал грузовик, чтобы поехать к другу
Преступление произошло около строительной базы в поселке Индустриальном.
Владелец предприятия обратился за помощью в полицию и сообщил об угоне грузового автомобиля, который накануне вечером припарковали на его территории, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.
Полицейские выяснили, что к угону автомобиля причастен ранее судимый 31-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел МВД. Мужчина признался в совершенном преступлении и рассказал, что он угнал грузовик после употребления алкогольных напитков, что поехать к другу. По пути автомобиль заглох на Ростовском шоссе. Угонщик оставил его на дороге и ушел. Грузовик вернули владельцу.
Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. За это преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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