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В Краснодаре пьяный мужчина ударил собутыльника ножом в грудь и сам вызвал ему «скорую»

Происшествия
21.11.2022 17:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-muzhchina-udaril-sobutylnika-nozhom-v-grud-i-sam-vyzval-emu-skoruyu
В Краснодаре пьяный мужчина ударил собутыльника ножом в грудь и сам вызвал ему «скорую»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о том, что в больницу доставили мужчину с колото-резаными ранениями в области грудной клетки, поступило в дежурную часть отдела полиции Карасунского округа.

По предварительным данным, двое мужчин познакомились, и один из них пригласил нового товарища в гости. Дома они стали распивать алкоголь. Через время мужчины поссорились, из-за чего гость несколько раз ударил хозяина ножом в грудь. После чего нападавший сам вызвал собутыльнику бригаду скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в пресс-службе Управления МВД России по Краснодару.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Им оказался ранее не судимый 28-летний житель Красноярска. Он не признал вину, сославшись на самооборону.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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