В Краснодаре пьяный мужчина ударил гостя бутылкой по голове из-за ревности
Преступление произошло в одном из частных домов поселка Березового. Пострадавший получил серьезную травму.
В полицию Прикубанского округа поступила информация из больницы о поступлении пациента, здоровью которого причинили тяжкий вред, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.
Полицейские выяснили, что пострадавший накануне был в гостях и пил алкогольные напитки. Во время застолья хозяин дома приревновал его к своей сожительнице и ударил бутылкой по голове. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи.
Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель. Его поместили под стражу.
Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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