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В Краснодаре пьяный мужчина ударил гостя бутылкой по голове из-за ревности

Происшествия
31.10.2022 14:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-muzhchina-udaril-gostya-butylkoj-po-golove-iz-za-revnosti
В Краснодаре пьяный мужчина ударил гостя бутылкой по голове из-за ревности
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в одном из частных домов поселка Березового. Пострадавший получил серьезную травму.

В полицию Прикубанского округа поступила информация из больницы о поступлении пациента, здоровью которого причинили тяжкий вред, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Полицейские выяснили, что пострадавший накануне был в гостях и пил алкогольные напитки. Во время застолья хозяин дома приревновал его к своей сожительнице и ударил бутылкой по голове. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель. Его поместили под стражу.

Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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