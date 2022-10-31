В Краснодаре пьяный мужчина ударил гостя бутылкой по голове из-за ревности

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в одном из частных домов поселка Березового. Пострадавший получил серьезную травму.

В полицию Прикубанского округа поступила информация из больницы о поступлении пациента, здоровью которого причинили тяжкий вред, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Полицейские выяснили, что пострадавший накануне был в гостях и пил алкогольные напитки. Во время застолья хозяин дома приревновал его к своей сожительнице и ударил бутылкой по голове. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель. Его поместили под стражу.

Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: в Краснодаре осудили мужчину, который ударил полицейского и сбежал с его удостоверением.