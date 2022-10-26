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В Краснодаре осудили мужчину, который ударил полицейского и сбежал с его удостоверением

Происшествия
26.10.2022 20:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-osudili-muzhchinu-kotoryj-udaril-politsejskogo-i-sbezhal-s-ego-udostovereniem
В Краснодаре осудили мужчину, который ударил полицейского и сбежал с его удостоверением

Мировой судья судебного участка № 35 Краснодара рассмотрел уголовное дело в отношении Артура Метова, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью сотрудника полиции и в похищении его удостоверения.

По данным суда, ночью 12 июля на улице Гидростроителей мужчина поссорился с приятелем, который являлся полицейским. Злоумышленник толкнул оппонента в грудь. Тот упал через металлические перила на тротуаре и ударился головой об асфальт.

Пострадавший получил травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Нападавший подобрал принадлежащее полицейскому служебное удостоверение и скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уголовное дело расследовало СУ СК России по Краснодарскому краю. Суд признал подсудимого виновным. Ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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