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В Краснодаре пьяный мужчина ранил гостя ножом из-за ревности

Происшествия
26.08.2022 10:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-muzhchina-ranil-gostya-nozhom-iz-za-revnosti
В Краснодаре пьяный мужчина ранил гостя ножом из-за ревности
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в одной квартир поселка 1-е отделение Учхоза Кубань.

В полицию сообщили, что в Прикубанском округе местного жителя ранили ножом. Его госпитализировали с колото-резаным ранением в области живота, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Правоохранители выяснили, что пострадавший накануне отдыхал в квартире у знакомого. Они пили алкогольные напитки. Во время застолья хозяин жилища приревновал свою девушку к знакомому и начал с ним конфликтовать.

Гость ушел домой, но хозяин квартиры попросил его вернуться под предлогом пропажи вещей. Когда мужчина вернулся, злоумышленник ударил его кухонным ножом. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи.

Полицейские задержали хозяина квартиры и доставили в отдел МВД. Им оказался 44-летний местный житель. Он не признался в совершении преступления.

Возбудили уголовное дело. Задержанного мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

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