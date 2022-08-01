В Краснодаре в массовой драке в Музыкальном микрорайоне ранили двух мужчин

Кадр из видео t.me/ohrana_neva

Драку устроили пьяные мужчины в ночь на 30 июля возле круглосуточного магазина в Музыкальном микрорайоне.

Получив тревожный сигнал, на место прибыли сотрудники группы быстрого реагирования ЧОП. Они увидели, что около 10 мужчин дерутся с применением ножей, шампуров, палок и камней. Дерущиеся атаковали и машины охранников. Для подкрепления на место вызвали полицейских, сообщили в компании «Нева Охрана».

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что между двумя компаниями мужчин: с одной стороны семь человек и двое — с другой, возник словесный конфликт, который перерос в драку. Все участники потасовки по внешним признакам были пьяны.

Известно, что оказавшиеся на месте драки сотрудники ЧОП несколько раз выстрелили в воздух из охолощенного оружия.

«В результате данного конфликта двое граждан получили не угрожающие жизни порезы», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Полицейские задержали девять участников драки, в том числе одного несовершеннолетнего. В отношении восьми мужчин составили административные протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. За это нарушение им грозит арест до 15 суток.

Материал в отношении дерущегося подростка направят на комиссию ПДН.

Читайте также: Краснодар стал лидером России по числу драк на летних верандах.