Краснодар стал лидером России по числу драк на летних верандах

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В столице Кубани чаще всего в стране происходят драки на открытых пространствах заведений общественного питания — 29%. Примечательно, что зачинщиками оказываются не только пьяные гости, но и трезвые.

Волгоград — лидер по кражам (26% от общего числа краж). Чаще всего воруют со столиков телефоны, личные вещи, сумочки, банковские карты.

В Туле зафиксировали самую большую долю конфликтов за лучший столик (18% от общего числа нарушений).

Санкт-Петербург — лидер по числу нарушений общественного порядка (22% от общего числа). В культурной столице 81% случаев провоцируют пьяные посетители.

В Москве чаще всего ЧП связаны с разногласиями между гостями и персоналом заведений (25% от общего числа хулиганств).

Самый большой прирост тревожных вызовов в общепитах (как с летними верандами, так и без) в этом году зафиксировали в Уфе (+174%) и Калуге (+132%). Далее идут Пермь (+89%), Тюмень (+62%), Саратов (+58%), Смоленск (+50%), Краснодар (+46%), Екатеринбург (+24%), Воронеж (+21%), Тула (+19%).

Среди правонарушений преобладают нарушения общественного порядка (28%), хулиганство (26%), незаконное проникновение (20%), кража (17%), драка (8%), сообщает пресс-служба мониторингового отдела Delta.

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