Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краснодар стал лидером России по числу драк на летних верандах

Общество
22.07.2022 12:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-stal-liderom-rossii-po-chislu-drak-na-letnih-verandah
Краснодар стал лидером России по числу драк на летних верандах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В столице Кубани чаще всего в стране происходят драки на открытых пространствах заведений общественного питания — 29%. Примечательно, что зачинщиками оказываются не только пьяные гости, но и трезвые.

Волгоград — лидер по кражам (26% от общего числа краж). Чаще всего воруют со столиков телефоны, личные вещи, сумочки, банковские карты.

В Туле зафиксировали самую большую долю конфликтов за лучший столик (18% от общего числа нарушений).

Санкт-Петербург — лидер по числу нарушений общественного порядка (22% от общего числа). В культурной столице 81% случаев провоцируют пьяные посетители.

В Москве чаще всего ЧП связаны с разногласиями между гостями и персоналом заведений (25% от общего числа хулиганств).

Самый большой прирост тревожных вызовов в общепитах (как с летними верандами, так и без) в этом году зафиксировали в Уфе (+174%) и Калуге (+132%). Далее идут Пермь (+89%), Тюмень (+62%), Саратов (+58%), Смоленск (+50%), Краснодар (+46%), Екатеринбург (+24%), Воронеж (+21%), Тула (+19%).

Среди правонарушений преобладают нарушения общественного порядка (28%), хулиганство (26%), незаконное проникновение (20%), кража (17%), драка (8%), сообщает пресс-служба мониторингового отдела Delta.

Читайте также: в Апшеронске мужчина застрелил из обреза посетителя кафе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. Под Краснодаром грузовой поезд протаранил вылетевшую на рельсы легковушку
  3. В Сочи после ночного дождя уровень воды в реках приблизился к опасным отметкам
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
В Сочи из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах
В Сочи из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Прямой эфир
Мы в соцсетях