Краснодар стал лидером России по числу драк на летних верандах
В столице Кубани чаще всего в стране происходят драки на открытых пространствах заведений общественного питания — 29%. Примечательно, что зачинщиками оказываются не только пьяные гости, но и трезвые.
Волгоград — лидер по кражам (26% от общего числа краж). Чаще всего воруют со столиков телефоны, личные вещи, сумочки, банковские карты.
В Туле зафиксировали самую большую долю конфликтов за лучший столик (18% от общего числа нарушений).
Санкт-Петербург — лидер по числу нарушений общественного порядка (22% от общего числа). В культурной столице 81% случаев провоцируют пьяные посетители.
В Москве чаще всего ЧП связаны с разногласиями между гостями и персоналом заведений (25% от общего числа хулиганств).
Самый большой прирост тревожных вызовов в общепитах (как с летними верандами, так и без) в этом году зафиксировали в Уфе (+174%) и Калуге (+132%). Далее идут Пермь (+89%), Тюмень (+62%), Саратов (+58%), Смоленск (+50%), Краснодар (+46%), Екатеринбург (+24%), Воронеж (+21%), Тула (+19%).
Среди правонарушений преобладают нарушения общественного порядка (28%), хулиганство (26%), незаконное проникновение (20%), кража (17%), драка (8%), сообщает пресс-служба мониторингового отдела Delta.
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