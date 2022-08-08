В Краснодаре пьяный мужчина ночью сломал нос полицейскому

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Местный житель напал на сотрудника полиции вечером 4 августа во дворе многоквартирного дома на улице Селезнева.

По версии следствия, 45-летний местный житель, будучи пьяным, грубо нарушал общественный порядок во дворе многоэтажки. Жильцы дома обратились за помощью в полицию. На место направили наряд сотрудников МВД, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дебошир агрессивно отреагировал на приезд полицейских и ударил одного из них кулаком по лицу. В результате сотрудник МВД получил перелом носа.

Возбудили уголовное дело. Местного жителя подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. За это преступление ему теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина уже дал признательные показания.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

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