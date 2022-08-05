В Краснодаре пьяный мужчина избил сожительницу и повредил дверь соседу по подъезду
Происшествия
05.08.2022 14:59
Инцидент произошел в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Промышленной.
Известно, что 42-летний житель дома избил свою сожительницу. На крики девушки о помощи откликнулся неравнодушный сосед. Тогда мужчина переключил свою агрессию на него. Он схватил газовый ключ и повредил дверь соседа — разбил глазок и сломал ручку.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полицейским для разбирательства. По внешним признакам, мужчина был пьян, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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