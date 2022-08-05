Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре пьяный мужчина избил сожительницу и повредил дверь соседу по подъезду

Происшествия
05.08.2022 14:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-muzhchina-izbil-sozhitelnitsu-i-povredil-dver-sosedu-po-podezdu
В Краснодаре пьяный мужчина избил сожительницу и повредил дверь соседу по подъезду
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Инцидент произошел в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Промышленной.

Известно, что 42-летний житель дома избил свою сожительницу. На крики девушки о помощи откликнулся неравнодушный сосед. Тогда мужчина переключил свою агрессию на него. Он схватил газовый ключ и повредил дверь соседа — разбил глазок и сломал ручку.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полицейским для разбирательства. По внешним признакам, мужчина был пьян, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Новороссийске полуголый мужчина устроил дебош в православном храме.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях