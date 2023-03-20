В Краснодаре пьяный мужчина катался на машине голым на глазах у детей

Инцидент произошел 17 марта в поселке Белозерном. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях местные жители.

Они рассказали, что поймали голого мужчину, который катался на машине в присутствии несовершеннолетних. Свидетели также сообщили, что в машине находилась игрушка для взрослых, которую мужчина якобы использовал на глазах у детей. О случившемся заявили в полицию.

«Жители поселка Белозерный выявили водителя легкового автомобиля, управлявшего машиной с признаками алкогольного опьянения. По прибытию на место сотрудниками полиции в отношении него был составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, предусматривающим наложение штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением прав на срок до полутора лет»,— сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Сообщается, что нарушителем оказался 43-летний житель Приморско-Ахтарского района, и он был абсолютно голым.

Уточняется, что заявлений о совершении мужчиной иных противоправных действий, в том числе в отношении детей, не поступало. Однако на основании выявленной в соцсетях публикации назначили дополнительную проверку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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