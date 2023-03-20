Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи

Инцидент произошел в селе Бестужевское. В его обстоятельствах сейчас разбираются полицейские.

Местная жительница рассказала в соцсетях, что ночью на территории ее частного дома пробрался полностью голый мужчина. Он вел себя неадекватно — стучал в двери, бегал по участку, тряс припаркованный автомобиль.

В этот момент в доме были женщина и двое маленьких детей. Отца семейства в тот момент не было дома. Спустя некоторое время мужчина скрылся.

«По факту выявленной публикации в УВД Сочи зарегистрировали сообщение. Проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: неадекватный мужчина пытался похитить тело Ленина из мавзолея. Инцидент произошел в ночь на 6 февраля.