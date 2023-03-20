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Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/golyj-muzhchina-nochyu-lomilsya-v-dom-k-zhenshhine-s-dvumya-detmi-v-sochi-video
Видео t.me/chp_sochi

Инцидент произошел в селе Бестужевское. В его обстоятельствах сейчас разбираются полицейские.

Местная жительница рассказала в соцсетях, что ночью на территории ее частного дома пробрался полностью голый мужчина. Он вел себя неадекватно — стучал в двери, бегал по участку, тряс припаркованный автомобиль.

В этот момент в доме были женщина и двое маленьких детей. Отца семейства в тот момент не было дома. Спустя некоторое время мужчина скрылся.

«По факту выявленной публикации в УВД Сочи зарегистрировали сообщение. Проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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