Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи
Происшествия
20.03.2023 12:18
Инцидент произошел в селе Бестужевское. В его обстоятельствах сейчас разбираются полицейские.
Местная жительница рассказала в соцсетях, что ночью на территории ее частного дома пробрался полностью голый мужчина. Он вел себя неадекватно — стучал в двери, бегал по участку, тряс припаркованный автомобиль.
В этот момент в доме были женщина и двое маленьких детей. Отца семейства в тот момент не было дома. Спустя некоторое время мужчина скрылся.
«По факту выявленной публикации в УВД Сочи зарегистрировали сообщение. Проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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