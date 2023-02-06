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Неадекватный мужчина пытался похитить тело Ленина из мавзолея

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neadekvatnyj-muzhchina-pytalsya-pohitit-telo-lenina-iz-mavzoleya
Неадекватный мужчина пытался похитить тело Ленина из мавзолея
Фото msk-guide.ru

В Москве задержали пьяного мужчину, который пытался открыть мавзолей, чтобы похитить тело Владимира Ленина. 

«Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Мужчину задержали, когда он попытался открыть мавзолей, где находится тело Владимира Ленина, и похитить его. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, к мавзолею вызвали скорую помощь. Медики выявили у мужчины психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

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