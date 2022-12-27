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В аэропорту Сочи поймали двоих подозреваемых в похищении парня в Москве

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-sochi-pojmali-dvoih-podozrevaemyh-v-pohishhenii-parnya-v-moskve
Фото t.me/mediamvd

Похищение произошло в декабре в Москве. Из четырех подозреваемых двоим удалось скрыться. Их поймали на территории Краснодарского края.

По предварительным данным, в Москве несколько студентов, среди которых были двое подростков, спланировали похищение парня. Они взяли у родственника иномарку, оборудовали ее синим проблесковым маячком. Злоумышленники надели маски и на этой машине подъехали к торговому центру. Там находился парень, которого ранее уже привлекали к ответственности за употребление наркотиков. Нападавшие выбежали из машины, дважды выстрелили в воздух и представились полицейскими, затем надели на него наручники, заставили сесть в машину. После этого обвинили в торговле наркотиками и увезли в неизвестном направлении.

Очевидцы вызвали полицию и сообщили номера иномарки, на которой уехали похитители. Уже через полчаса машину задержали на Ярославском шоссе, в ней ехали трое подозреваемых. Похищенного парня освободили.

Позже в Москве задержали четвертого фигуранта, а на следующий день в аэропорту Адлера — еще двоих. По предварительной информации, они координировали действия участников группы, делали видеозапись происходящего, а после задержания сообщников пытались скрыться. Возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает «МВД Медиа» в Telegram.

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