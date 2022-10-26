В Краснодаре пьяный мужчина избил знакомую и мешал скорой помощи ее увезти

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сигнал «Тревога» росгвардейцы получили от врачей скорой помощи, которые находились на Западном обходе.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии установили, что 32-летний местный житель не давал машине скорой помощи сдвинуться с места. У мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения.

Выяснилось, что до этого он избил свою знакомую, которой и вызвали скорую помощь. Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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