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В Краснодаре пьяный мужчина избил знакомую и мешал скорой помощи ее увезти

Происшествия
26.10.2022 15:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-pyanyj-muzhchina-izbil-znakomuyu-i-meshal-skoroj-pomoshhi-ee-uvezti
В Краснодаре пьяный мужчина избил знакомую и мешал скорой помощи ее увезти
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сигнал «Тревога» росгвардейцы получили от врачей скорой помощи, которые находились на Западном обходе.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии установили, что 32-летний местный житель не давал машине скорой помощи сдвинуться с места. У мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения.

Выяснилось, что до этого он избил свою знакомую, которой и вызвали скорую помощь. Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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