В Краснодаре пьяный мужчина избил знакомую и мешал скорой помощи ее увезти
Происшествия
26.10.2022 15:09
Сигнал «Тревога» росгвардейцы получили от врачей скорой помощи, которые находились на Западном обходе.
Прибыв на место, сотрудники Росгвардии установили, что 32-летний местный житель не давал машине скорой помощи сдвинуться с места. У мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения.
Выяснилось, что до этого он избил свою знакомую, которой и вызвали скорую помощь. Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.
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