В Краснодаре пьяный мужчина бросил бутылку пива в голову продавщицы магазина

Конфликт между продавщицей хлебного магазина и посетителем произошел на улице Парусной в микрорайоне Гидростроителей краевой столицы. О случившемся стало известно из соцсетей 2 ноября.

По словам автора публикации, внучка пострадавшей сообщила, что сначала неизвестный мужчина ходил по пивным магазинам и в состоянии алкогольного опьянения якобы угрожал одному из продавцов вилкой.

Утверждается, что после этого посетитель зашел в хлебный магазин и потребовал от сотрудницы пополнить его счет, так как у него были с собой только наличные. Получив отказ, посетитель начал кричать и в ходе конфликта бросил в продавщицу бутылкой открытого пива.

Конфликт попал на записи камеры наблюдения. На кадрах видно, что словесная перепалка между продавщицей и мужчиной длилась около трех минут. В ходе ссоры мужчина нецензурно выражается в адрес продавщицы, а после бросает бутылку в женщину, она возвращает ее обратно хозяину и грозится вызвать полицию. На этом посетитель не успокаивается и кидает бутылку еще раз, емкость с пивом попадает женщине в голову.

Информация об инциденте поступила в полицию Краснодара 29 октября. В результате конфликта женщина получила травмы. Правоохранительные органы устанавливают личность мужчины и все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: неизвестные разбили окно автобуса ФК «Спартак» перед матчем с «Краснодаром».

Подпишись, здесь всегда интересно.