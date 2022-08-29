В Краснодаре пьяный автомойщик угнал машину клиентки и врезался в столб

Фото отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю

Преступление произошло на улице Симиренко в Фестивальном микрорайоне.

Местная жительница обратилась за помощью в полицию и рассказала, что накануне вечером оставила свою машину в автомойке, а на утро не обнаружила ее на прежнем месте.

Правоохранители выяснили, что к угону автомобиля причастен 36-летний приезжий из Ставропольского края, работающий на автомойке. Его задержали на рабочем месте и доставили в отдел МВД.

Задержанный мужчина рассказал, что решил прокатиться на автомобиле клиентки, но не справился с управлением и врезался в металлические столбы. Он оставил машину на месте ДТП и скрылся. В тот момент автомойщик был пьян. Угнанный автомобиль вернули законной владелицей.

Возбудили уголовное дело. Автомойщика подозревают в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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