В Краснодаре пьяный автомойщик угнал машину клиентки и врезался в столб
Преступление произошло на улице Симиренко в Фестивальном микрорайоне.
Местная жительница обратилась за помощью в полицию и рассказала, что накануне вечером оставила свою машину в автомойке, а на утро не обнаружила ее на прежнем месте.
Правоохранители выяснили, что к угону автомобиля причастен 36-летний приезжий из Ставропольского края, работающий на автомойке. Его задержали на рабочем месте и доставили в отдел МВД.
Задержанный мужчина рассказал, что решил прокатиться на автомобиле клиентки, но не справился с управлением и врезался в металлические столбы. Он оставил машину на месте ДТП и скрылся. В тот момент автомойщик был пьян. Угнанный автомобиль вернули законной владелицей.
Возбудили уголовное дело. Автомойщика подозревают в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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