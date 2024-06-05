В Краснодаре псевдоювелир обманул 41 клиента на 5 млн рублей

В полицию Краснодара поступило несколько сообщений о мошенничестве.

По словам заявителей, они нашли мастера по изготовлению ювелирных изделий на сайте бесплатных объявлений в интернете. Оформив заказ, одни перевели на указанный ювелиром счет предоплату за работу, другие отдали ему свои золотые украшения в качестве лома. В обоих случаях мастер вскоре переставал выходить на связь. Общая сумма ущерба 41 заказчику — 5 млн рублей.

В результате розыска по подозрению в мошенничестве задержали 41-летнего жителя Армении. Установили, что полученные от потерпевших деньги злоумышленник потратил на то, чтобы вернуть долги другим заказчикам, пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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