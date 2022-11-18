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В Краснодаре проверяют готовность управляющих компаний к морозам и уборке снега

Общество
18.11.2022 09:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proveryayut-gotovnost-upravlyayushhih-kompanij-k-morozam-i-uborke-snega
В Краснодаре проверяют готовность управляющих компаний к морозам и уборке снега

Мэр Краснодара Евгений Наумов встретился с представителями управляющих компаний и ТСЖ и обсудил с ними подготовку к зиме.

Глава города отметил, что подготовиться к выпадению снега и приходу холодов надо серьезно, прогнозируется снежная зима, поэтому следует запастись необходимыми инструментами и инвентарем.

По словам начальника управления по жилищным вопросам Павла Абрамчика, ряд УК заключили договоры с подрядчиками на уборку снега спецтехникой.

«Опыт предыдущих лет показывает, что в зимний период в управление, как правило, поступают около 100 заявок в день от жителей о ненадлежащей уборке управляющими компаниями придомовых территорий», — добавил он.

Также обсудили алгоритм и требования к уборке придомовых территорий управляющими компаниями — это расчистка снега во дворах, посыпка тротуаров и площадок перед подъездами песко-соляной смесью. Чтобы внезапно выпавший снег в ночное время или выходные дни не создавал неудобства для жильцов, и очистка придомовых территорий была организована вовремя, управляющим компаниям поручено корректировать графики уборки и грамотно распределять обязанности между техническими работниками на улицах.

Горожане могут обратиться во время зимнего периода по вопросу очистки дворов и тротуаров от наледи по телефонам — 050 и 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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