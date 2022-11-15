В Краснодаре для очистки дорог от снега подготовили 212 спецмашин

В Краснодаре для очистки дорог от снега подготовили 212 спецмашин

О подготовке к зиме 15 ноября рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов. Глава города сообщил, что в этом году количество единиц снегоуборочной техники увеличили по сравнению с прошлым в 2,6 раза.

В прошлом году на дорогах Краснодара зимой работало порядка 80 спецмашин.

«До первых холодов еще есть время, поэтому сегодня в департаменте транспорта сверяли часы. Наши ресурсы должны соответствовать самым пессимистичным прогнозам. Этой зимой очищать и обрабатывать дороги Краснодара будут 212 единиц спецтехники. В запасе свыше 11 тыс. т противогололедных материалов. В прошлом году было чуть более 80 машин, около 6 тыс. т песко-соляной смеси», — написал Наумов в Telegram.

Мэр Краснодара также сообщил, что расчисткой тротуаров, остановок и подземных переходов займутся 670 человек в смену и 34 единицы техники. В городе уже установили более 2 тыс. контейнеров для песка. Работу управляющих компаний, обязанных расчищать от сне га дворы, взяли под особый контроль.

«Бумага стерпит все. А на практике обычно все выглядит совсем по-другому. Поэтому поручил выехать и проверить, сколько есть материалов и сколько людей готовы приступить к работе. Представители торговых объектов и организаций тоже должны своевременно очищать от снега и наледи свои территории», — сказал Наумов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый снег в Краснодаре прогнозируется уже 18-20 ноября.