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В Краснодаре проверят работу УК многоэтажки с неисправным лифтом в Немецкой деревне

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proveryat-rabotu-uk-mnogoetazhki-s-neispravnym-liftom-v-nemetskoj-derevne
Видео t.me/tipichkras

Очередной инцидент с неисправным лифтом в Краснодаре произошел в Немецкой деревне на улице Баварской, 8. Видеозапись с места происшествия обнародовала жительница многоэтажки.

Она рассказала, что ее 17-летняя дочь больше получаса просидела в застрявшем лифте. Приехавший специалист спустил кабину, и девушке пришлось выбираться между этажами с собакой на руках.

Женщина также сообщила, что лифт неисправен уже больше года.

«Я лично застревала шесть раз, и дочь — четыре раза. Каждый месяц лифт ломается, либо пустой, либо с людьми», — рассказала она.

По ее словам, управляющая компания принимает заявки, передает их в лифтовую компанию, но подъемник не ремонтируют. Также женщина рассказала, что подавала заявление в прокуратуру.

«Как рассказали в управлении по жилищным вопросам, 11 января в отношении управляющей организации ООО УК «Немецкая деревня» будет проведена проверка соблюдения лицензионных требований при управлении многоквартирным домом. А именно — на предмет безопасного использования лифтов в доме по улице Баварской, 8», — сообщает МЦУ Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре привлекут к ответственности УК многоэтажки, в которой сорвался лифт.

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