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В Краснодаре провели творческий вечер памяти Владимира Высоцкого

Культура
25.07.2022 12:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proveli-tvorcheskij-vecher-pamyati-vladimira-vysotskogo
Видео канала «Кубань 24»

Ценители произведений Высоцкого собрались на творческий вечер «А память — как колодец глубока» в парке 30-летия Победы, чтобы послушать его стихи и песни.

Ровно 42 года назад, 25 июля 1980 года, не стало певца и актера Владимира Высоцкого. Он скончался в своей квартире в Москве. Вокруг смерти музыканта до сих пор ходит много слухов, есть даже версия об убийстве. Но по официальным данным он умер от сердечно-сосудистой недостаточности.

В день годовщины смерти Высоцкого на площадке у его памятника на улице Бабушкина, 295 пройдет музыкально-поэтический марафон. Специальный гость мероприятия — певец и композитор Андрей Антужан.

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