На центральной площади Туапсе появился 100-метровый портрет Маяковского
Культура
19.07.2022 21:38
Портрет великого русского поэта Владимира Маяковского на площади нарисовали подростки в честь его дня рождения, который празднуется 19 июля. Портрет поэта размером 10 на 10 метров нарисовали мелом.
«Решили создать из пикселей картину. Нужна была поверхность из квадратов, такая в Туапсе только на площади. Нашу идею поддержали в Туапсинском городском молодежном центре — и вот появился портрет Владимира Владимировича», — рассказал автор проекта Сергей Граков.
В городском молодежном центре рассказали, что рисовать портрет Маяковского школьникам помогали прохожие, пишет газета «Туапсинские вести».
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