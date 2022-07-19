Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На центральной площади Туапсе появился 100-метровый портрет Маяковского

Культура
19.07.2022 21:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-tsentralnoj-ploshhadi-tuapse-poyavilsya-100-metrovyj-portret-mayakovskogo
На центральной площади Туапсе появился 100-метровый портрет Маяковского
Фото «Туапсинские вести»

Портрет великого русского поэта Владимира Маяковского на площади нарисовали подростки в честь его дня рождения, который празднуется 19 июля. Портрет поэта размером 10 на 10 метров нарисовали мелом.

«Решили создать из пикселей картину. Нужна была поверхность из квадратов, такая в Туапсе только на площади. Нашу идею поддержали в Туапсинском городском молодежном центре — и вот появился портрет Владимира Владимировича», — рассказал автор проекта Сергей Граков.

В городском молодежном центре рассказали, что рисовать портрет Маяковского школьникам помогали прохожие, пишет газета «Туапсинские вести».

Читайте также: ко Дню Победы в Крымске появилось граффити со знаком города воинской доблести.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
  2. Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
  3. В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях