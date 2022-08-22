Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре провели торжественную церемонию в честь Дня Государственного флага

Общество
22.08.2022 13:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proveli-torzhestvennuyu-tseremoniyu-v-chest-dnya-gosudarstvennogo-flaga
Видео канала «Кубань 24»

На Кубани 22 августа в честь символа страны будут раздавать бело-сине-красные ленточки, проведут мотопробеги и фестиваль красок. Основное событие — это поднятие огромного полотнища на Главной городской площади краевой столицы.

В Краснодаре государственный символ размером 10 на 15 м подняли на 42-метровый флагшток. Триколор поднимался под государственный гимн в живом исполнении. На торжественной церемонии собрались десятки зрителей: общественники, служащие, казаки, руководители города, а главное — молодежь.

«Это патриотическое воспитание. Горжусь молодежью. Это не просто мероприятие для галочки. Это для поддержки страны», — говорит участница акции Юлия Самоненко.

Официально праздник стали отмечать с 1994 года. При этом у самого символа история более богатая. По некоторым данным ему свыше 300 лет.

Символом современной России триколор стал в начале 1990-х годов. Празднования в честь него организовали не только в краевой столице. Так, утром торжественно подняли полотнища на главных площадях Курганинска, Сочи и Анапы.

Кроме того, в Геленджике 30-метровый флаг России вынесут юнармейцы на Центральную площадь курорта. А во всех городах и районных центрах края весь день будут раздавать трехцветные ленточки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске волонтеры провели патриотическую акцию ко Дню Государственного флага.

Автор:
Кирилл Белоног
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Мария Захарова первый раз в жизни провела отпуск в Анапе
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
В Краснодаре из-за короткого замыкания на подстанции без света остались жители 2 улиц в Прикубанском округе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. Журналисты нашли пророческий пост Дугина за год до гибели дочери
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Севастополе проверили состояние убежищ на случай новых атак ВСУ
  6. В ККБ № 1 появился первый в России робот-микроскоп для операций на мозге
Прямой эфир
Мы в соцсетях