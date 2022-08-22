В Краснодаре провели торжественную церемонию в честь Дня Государственного флага
На Кубани 22 августа в честь символа страны будут раздавать бело-сине-красные ленточки, проведут мотопробеги и фестиваль красок. Основное событие — это поднятие огромного полотнища на Главной городской площади краевой столицы.
В Краснодаре государственный символ размером 10 на 15 м подняли на 42-метровый флагшток. Триколор поднимался под государственный гимн в живом исполнении. На торжественной церемонии собрались десятки зрителей: общественники, служащие, казаки, руководители города, а главное — молодежь.
«Это патриотическое воспитание. Горжусь молодежью. Это не просто мероприятие для галочки. Это для поддержки страны», — говорит участница акции Юлия Самоненко.
Официально праздник стали отмечать с 1994 года. При этом у самого символа история более богатая. По некоторым данным ему свыше 300 лет.
Символом современной России триколор стал в начале 1990-х годов. Празднования в честь него организовали не только в краевой столице. Так, утром торжественно подняли полотнища на главных площадях Курганинска, Сочи и Анапы.
Кроме того, в Геленджике 30-метровый флаг России вынесут юнармейцы на Центральную площадь курорта. А во всех городах и районных центрах края весь день будут раздавать трехцветные ленточки.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске волонтеры провели патриотическую акцию ко Дню Государственного флага.
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