В Краснодаре провели реставрацию штаба «Поста №1»

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Отдел по патриотической работе МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи» находится в здании школы № 97 на улице Северной. Штаб «Поста №1» курирует несение почетной Вахты Памяти у Огня вечной славы.

И.о. мэра Краснодара Максим Слюсарев осмотрел штаб и оценил результаты работы. Также на встрече присутствовал начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

«Раньше картина здесь была, конечно, совсем иная. Хорошо, что вовремя увидели необходимость в ремонте, проговорили и начали работы. Сейчас в помещениях — совсем другой дух, нет ощущения заброшенности. Все именно в том виде, в каком должно быть. Ребята, которые заступают на несение Вахты Памяти, должны пропитываться этой атмосферой», — отметил Максим Слюсарев.

В штабе поменяли входную дверь и козырек над входом. Выполнен косметический ремонт, заменены межкомнатные двери, установлены новые указатели на кабинетах и арт-объекты. Планируется завезти новую мебель.

В честь 45-летия Поста юноши и девушки предложили и. о. главы города организовать и провести в 2023 году Всероссийский слет постов в Краснодаре. Максим Слюсарев поддержал эту инициативу.

«Давайте подумаем, идея хорошая, правильная. Надо сделать, чтобы это стало какой-то традиционной историей для нашего города, чтобы это была не разовая акция и ребята с удовольствием готовились и приезжали и в следующий раз. Традициями крепок любой коллектив», — цитирует Слюсарева пресс-служба мэрии Краснодара.

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