В Краснодаре провели праздничную литургию в честь Александра Невского

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Богослужение провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий в соборе Александра Невского. Участие приняли замглавы региона и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, депутаты ЗСК, казаки, гости и жители Краснодара.

День памяти провели в честь святого и престольного праздника войскового собора Кубанского казачьего войска.

«Для казаков жизненный путь Александра Невского является примером доблестного и беззаветного служения Родине и Вере Православной. И сегодня кубанские казаки, защищая православный мир на Донбассе, как и далекие их предки, доблестно выполняют боевые задачи в специальной военной операции. В казачьих отрядах есть походные священники, которые возносят свои молитвы небесному покровителю кубанского казачества о его заступничестве», — сказал Александр Власов.

Митрополит Григорий отметил, что совершив немало подвигов, князь стал не только духовным наставником, но и вдохновителем русского народа.

«На христианских ценностях в нашей стране основываются нравственные устои казачьего общества, они воспитывают в нас любовь к ближнему, уважение к старшим и беззаветное служение Родине. Александр Невский — идеал православного правителя, который правил с особой ответственностью перед страной, народом и церковью», — добавил митрополит Григорий.

В завершении литургии состоялся крестный ход. В нем приняли участие более 400 человек — казаки, прихожане собора и краснодарцы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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