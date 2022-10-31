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В Краснодаре проверили школьную столовую после видео с червяком в плове

Происшествия
31.10.2022 21:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proveli-poverku-shkolnoj-stolovoj-posle-video-s-chervyakom-v-plove
В Краснодаре проверили школьную столовую после видео с червяком в плове
Фото t.me/tipichkras

Видеозапись, якобы снятую в столовой краснодарской школы № 89, выложили в соцсети очевидцы. На ней виден белый червяк на тарелке с остатками риса.

Автор видео заявил, что червяка дети нашли в плове в школьной столовой.

В департаменте образования рассказали, что обращений от родителей и школьников по этому поводу не было. На основании публикации в соцсетях организовали проверку. О результатах 31 октября сообщил Муниципальный центр управления Краснодара.

«По информации департамента образования, в ходе проверки в школе № 89 нарушения не выявлены. При проведении служебного расследования было установлено, что видеозапись тарелки с пловом была сделана не за обеденным столом, где питаются школьники», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

Кроме того, в МЦУ отметили, что в школьной столовой во время приготовления блюд соблюдаются все санитарные нормы и требования. Пища проходит тепловую обработку.

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