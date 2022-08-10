В Краснодаре провели памятный митинг в честь 80-летия обороны Пашковской переправы

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Памятное мероприятие состоялось 10 августа на территории мемориального комплекса «Защитникам Пашковской переправы».

В нем приняли участие вице-губернатор региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко и первый заместитель главы города Максим Слюсарев.

«Ровно 80 лет назад в этих местах проходили кровопролитные бои. Именно Пашковская переправа не давала немцам занять плацдарм на левом берегу реки. Здесь на пути врагов встали солдаты Иркутской дивизии и юные призывники, среди которых были казачата, а также все те, кто мог держать в руках оружие. Подвиг наших бойцов навсегда останется в памяти у жителей города и края, навсегда останется в боевой летописи нашей страны», — сказал Александр Власов.

У мемориального комплекса на улице Заводской собрались депутаты гордумы Краснодара, представители ветеранских и молодежных объединений, силовых структур. А также родственники ветеранов-защитников и жители города.

Память защитников почтили минутой молчания. Песню «Пашковская переправа» исполнил заслуженный артист Кубани Александр Техтелев. Мероприятие завершилось возложением цветов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Комплекс «Защитникам Пашковской переправы» был открыт в 2020 году. Скульптура высотой около 10 м выполнена из бетона и стали. В 2021 году по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева ему было присвоено звание «Рубеж воинской доблести».

Немецкие войска начали штурм Краснодара 9 августа 1942 года. Пашковская переправа была единственной возможностью перебросить силы на левый берег Кубани. Краснодарские солдаты героически удерживали этот рубеж несколько дней. Мост взорвали, когда противнику оставалось до него несколько десятков метров.

За время боев под Краснодаром и у Пашковской переправы наши войска уничтожили 4,8 тыс. солдат и офицеров противника, 63 танка, 3 бронетранспортера, 108 автомашин, 82 мотоцикла и 1 самолет Ju-88 (Юнкерс).

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